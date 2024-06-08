اللواء قشقوش: هدف جيش الاحتلال هو تطويق رفح الفلسطينية (فيديو)

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الأداء العسكري الإسرائيلي يشهد نوعًا من التخبط منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي حتى وقتنا الحالي.

وأضاف قشقوش، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن المرحلة الأخيرة التي شهدت الهجوم الإسرائيلي من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وادعاء أن رفح الفلسطينية هي الملاذ الأخير لحركة حماس، حتى يستطيعوا الهجوم عليها بحجة القضاء على أعضاء حماس.

وأشار إلى فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على حماس، ولكن هدفه الرئيس هو تطويق مدينة رفح الفلسطينية؛ لأن المناطق التي يدعي الاحتلال أنها آمنة، تصبح بعد وقت قصير مناطق قتال.