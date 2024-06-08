السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 32 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا بالتعاون مع إدارات التموين والجهات المعنية، تكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث أسفرت عن ضبط وتحرير 32 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

قال الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن أحمد ثابت نائب رئيس المركز والمدينة قام بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وتموين بندر ديرمواس وقسم التفتيش الإداري وشؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بحملة تموينية تم خلالها المرور على الماركات ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، لضبط الأسواق ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري، أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 9 مخالفات ( 3 عدم إعلان أسعار، و1 عدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر بيئة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأضاف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاى شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بحضور الدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز، نظمت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

 

واستهدفت الحملة ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي، وأسفرت عن ضبط وتحرير ٢٣ محضرا تموينيا جاءت كالتالي: ٢ محاضر ذبح خارج السلخانة و٧ محاضر اشتراطات و٧ نقص وزن و٢ عدم نظافة و٢ عدم إعلان و٢ إدارة بدون ترخيص وضبط  أعلاف مجهولة المصدر حيث تم تحرير المحاضر بمعرفة علي حمدي رئيس مكتب تموين البندر والدكتور وليد ريدي بالطب البيطري،بالتعاون مع مباحث التموين.

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المنيا تحرير 32 محضر تمويني حملات تموينية علي الأسواق والمخابز محلات الجزارة مراكز المنيا

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