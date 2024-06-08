رئيس بعثة الحج الرسمية يناشد الحجاج المصريين ارتداء بطاقة "نسك" الذكية

ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، جموع حجاج البعثة المصرية، بارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، وفقا لتعليمات السلطات السعودية.

وأوضح أن السلطات السعودية قامت هذا العام بإطلاق بطاقة "نسك" الذكية؛ لتمييز الحجاج النظاميين الحاصلين على تأشيرات الحج، مؤكدا ضرورة ارتداء جميع الحجاج المصريين لها في جميع تحركاتهم داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء البعثات النوعية الثلاث، سواء القرعة، أو التضامن، أو السياحة، بضرورة وضع ملصقات داخل أماكن واضحة ومميزة بفنادق الحجاج، تذكرهم بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف، عند الخروج من فنادق الإقامة، مشددا على أنه لن يسمح بدخول منطقة المشاعر المقدسة لأي شخص لا يرتدي تلك البطاقة.

ولفت إلى أن بطاقة "نسك" الذكية، هي مستند تعريفي للحاج، فهي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.

42 ألف حاج مصري يصل إلى الأراضي السعودية

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول أكثر من 42 ألف حاج من بعثة الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة حتى الآن.

وأوضح أن إجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة، بلغ 14 ألفا و124 حاجا حتى الآن، من إجمالي 14 ألفًا و500 حاج، فيما بلغ إجمالي عدد حجاج بعثة التضامن الذين وصلوا الأراضي المقدسة 6021 حاجا، من إجمالي 7500 حاج وهم عدد حجاج البعثة، بينما بلغ إجمالي عدد حجاج بعثة السياحة الذين وصلوا للأراضي المقدسة 22 ألفا و459 حاجا، من إجمالي 25 ألفًا و223 حاجا.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، الحجاج المصريين، الالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.