دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

الدعاء من أهم العبادات وأكثرها فضلًا وتأثيرًا في حياة المسلمين، خاصة في أيام العشر من ذي الحجة، لذلك الحرص على دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأحد الموافق 3 ذو الحجة 1445 من أكثر العبادات التي ينشد فيها المؤمنون الرجاء والفضل من المولى عز وجل.

ننشر في هذا التقرير دعاء الفجر اليوم الأحد 9 يونيو 2024 وأذكار الصباح ومجموعة مختلفة من الأدعية في هذه الأيام العشر من ذو الحجة، والتي يفضل فيهم الأكثار من العبادات بمختلف أنواعها من صيام وصلاة وصدقة وذكر وتسبيح.

دعاء الفجر اليوم الأحد

اللهم أجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات.

اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أشهدك قبل عرفة أني لا أحب قطع الأرحام ولا فراق الأصدقاء والأحباب ولا أطيق الخصام، ولكنك يا الله خلقت نفسي لتهذبها لا لتعذبها،ف والله ما فارقت أحدًا أو تجنبته كرهًا او حقدًا أو حسدًا، إنما فارقت من وضعوني في غير قدري وآذوني ووحدك فقط تعلم ما في النفوس.

اللهم يا رب بأسمك المجيد بلغنا عرفه وأرفع عنا ما يؤذينا ويكرهنا اللهم استجب وتجاوز عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين

يارب مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ، ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ، مَلِكِ ٱلنَّاسِ، إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ، مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ، ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ، مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. ثلاث مرات.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. أربع مرات.

بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم. ثلاث مرات.

أَصْبَـحْـنا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ.

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. ثلاث مرات.

أدعية مستجابة دعاء الفجر

ندعوك يارب أن ترزقنا العوض عن أيامًا مرّت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا ربّ.

اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعائنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا، اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى.

اللهم بحجم جمال جنتك أرِنا جمال القادم في حَيَواتنا وحقق لنا ما نتمنى، اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب يارب العالمين.

اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة.

اللهم بلغنا يوم عرفة وارزقنا فيه على قَدَر قدرك.

نسألك يارب ألا تنتهي هذه العشر إلا وقد أجبت دعواتنا وآتيتنا سؤلَنا وفرجت همومنا وقضيت حوائجنا وقُلت لكل ما ترجوه قلوبنا كن فيكون.