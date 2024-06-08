نسرين البغدادى: المرأة دافعت عن مجتمعها وعن هويتها الثقافية فى 30 يونيو

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المرأة المصرية في نجاح ثورة 30 يونيو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن المرأة المصرية دافعت عن مجتمعها وعن هويتها الثقافية وعن مؤسسات الدولة في 30 يونيو.

وأضافت أن المسألة الأخرى الهامة والتي يجب أن نشدد عليها هي أن المرأة من قدمت الشهداء للوطن والتي كانت تقدم أبناءها بغير أي تضحيات من هذا القبيل في سبيل إنقاذ الوطن، موضحة أن هذا هو أعظم دور في الحياة.

وأشارت إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو كان لا بد من تقديم كل الدعم للمرأة المصرية من خلال العديد من الآليات التي تضمن حقوقها في المجتمع فكان على رأسها وجود دستور 2014 الذي تضمن 20 مادة للاحترام والشمول والمساواة في حقوق المرأة.