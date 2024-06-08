الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نسرين البغدادى: المرأة دافعت عن مجتمعها وعن هويتها الثقافية فى 30 يونيو

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المرأة المصرية في نجاح ثورة 30 يونيو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن المرأة المصرية دافعت عن مجتمعها وعن هويتها الثقافية وعن مؤسسات الدولة في 30 يونيو.

وأضافت أن المسألة الأخرى الهامة والتي يجب أن نشدد عليها هي أن المرأة من قدمت الشهداء للوطن والتي كانت تقدم أبناءها بغير أي تضحيات من هذا القبيل في سبيل إنقاذ الوطن، موضحة أن هذا هو أعظم دور في الحياة. 

وأشارت إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو كان لا بد من تقديم كل الدعم للمرأة المصرية من خلال العديد من الآليات التي تضمن حقوقها في المجتمع فكان على رأسها وجود دستور 2014 الذي تضمن 20 مادة للاحترام والشمول والمساواة في حقوق المرأة.

30 يونيو اكسترا نيوز المرأة المصريه نسرين البغدادي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة