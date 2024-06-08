"دموع حقيقية".. لماذا بكى الريحانى فى مشهد فراقه عن ليلى مراد؟

قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إن الجمهور أحب الفنان الراحل نجيب الريحاني، من شدة عشقه للفن، وإيمانه به.

وأشارت خلال تقديم برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إلى أن الموسيقار محمد عبدالوهاب، قال في أحد اللقاءات، إنه عند تصوير آخر مشهد في فيلم غزل البنات، مشهد الفراق بين نجيب وليلى، أنور وجدي طلب منه يضع قطرة في عينيه لتنزل الدموع، فرفض الريحاني وقال "سيبوني شوية".

وأردفت: "قعد في أوضته شوية، خرج من الأوضة غرقان دموع، ولما أنور وجدي سأله اإزاي، قال له تذكرت أخويا اللي خرج في يوم ومرجعش تاني".

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