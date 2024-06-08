الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز

محمد شردى يعلق على زيارة رئيس أذربيجان مصر (فيديو)

محمد شردي
محمد شردي

تحدث الإعلامي محمد شردي، عن  زيارة رئيس أذربيجان، إلهام علييف، للرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في ذلك التوقيت تحديدًا، حيث تناولت الحديث عن أهمية إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضاف شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن القضية الفلسطينية هي محور أي لقاءات ثنائية حاليًا في دول العالم، وبالنسبة لمصر فهي القضية الأساسية، موضحًا أن قادة حول العالم يرغبون الآن في معرفة رؤية الرئيس المصري حول هذا الملف وتطوراته.

وأكد شردي أن الرئيس السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، كما أن المباحثات مع رئيس أذربيجان تؤكد الحرص على تعزيز العمل الثنائي.

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