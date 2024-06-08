نسرين البغدادى: المرأة تصدرت المشهد فى 30 يونيو بعد محاولات كسرها من الإخوان

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المرأة المصرية في نجاح ثورة 30 يونيو.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن المرأة دعمت القيادة السياسية في ثورة 30 يونيو وفيما بعد ثورة 30 يونيو، والأحلام تحققت والمرأة المصرية نالت أفضل فرص التمكين ووصلت لأعلى المناصب القيادية في عهد الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المرأة تصدرت المشهد في ثورة 30 يونيو، حيث كان المقصود والمستهدف في المقام الاول من السنة الظلامية لحكم جماعة الإخوان كسر المرأة المصرية من خلال العديد من الإجراءات ولانتزاع كل المكتسبات التي حصلت عليها من قبل.

وأشارت إلى أنه كان هناك استشعار من المرأة المصرية بأن هناك تغيرًا ثقافيًا سوف يحدث في المجتمع من محاولات تكسير المجتمع وسرقة الهوية.