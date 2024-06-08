الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السفيرة عزيزة" تحتفى بنجيب الريحانى فى ذكرى وفاته: جازف بحياته لعشقه الفن

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

احتفت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، بذكرى وفاة الضاحك الباكي النجم الكبير نجيب الريحاني، وقالت "لا يختلف عليه اثنان، وهو صاحب مسيرة مهمة جدًا، رغم عمره القصير في الفن، لكنه مكتشف نجوم، وهو نجم مسرح وكوميديان نمبر وان".

وأضافت خلال تقديم برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "نجيب الريحاني قدم لنا العديد من الأعمال الفنية، ستظل علامة في تاريخ السينما المصرية، والمسرح المصري".

 

وأردفت: "نجيب الريحاني عمره ما كان عنده أنانية، وفكرة أن يكون الفنان العظيم اللي مكسر الدنيا، لكن كان يطلع على المسرح وحواليه 8 ممثلين نجوم، ويشعر أنهم يضيفون له، كان مثل الشمس ينور النجوم من حوله".

وختمت: "الريحاني عشق الفن، والجمهور عشق الريحاني من عشقه للفن، وعندما مرض في نهاية حياته ونصحه الأطباء بالاعتزال، رفض وقال أفضل الوفاة فوق خشبة المسرح من الموت في فراشي، أحب الفن وعشقه، وجازف بصحته، ورحل بعد آخر أفلامه غزل البنات، ولم يكن الفيلم اكتمل". 

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