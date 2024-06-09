الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحفاظ على مواعيد الصلاة من أهم العبادات وأكثرها فضلًا، ولها العديد من الفضائل والمنافع في الدنيا والآخرة، لذلك يحرص موقع "الدستور" على عرض مواعيد الصلاة للفروض الخمس بشكل يومي في عدد من محافظات الجمهورية التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى وهو ما تجده في هذا التقرير. 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:08 ص.

موعد أذان الظهر: 12:54 م.

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:56 م.

موعد أذان العشاء: 9:29 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 ص.

موعد أذان الظهر: 1:00 م.

موعد أذان العصر: 4:38 م.

موعد أذان المغرب: 8:04 م.

موعد أذان العشاء: 9:39 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 3:59 ص.

موعد أذان الظهر: 12:50 م.

موعد أذان العصر: 4:29 م.

موعد أذان المغرب: 7:54 م.

موعد أذان العشاء: 9:29 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:08 ص.

موعد أذان الظهر: 12:55 م.

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:56 م.

موعد أذان العشاء: 9:29 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر:  4:13 ص,

موعد أذان الظهر: 12:56 م. 

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:55 م.

موعد أذان العشاء: 9:27 م.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:05  ص.

موعد أذان الظهر: 12:53 م.

موعد أذان العصر: 4:30 م.

موعد أذان المغرب: 7:56 م.

موعد أذان العشاء: 9:30 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:20 ص.

موعد أذان الظهر: 12:53م. 

موعد أذان العصر: 4:19 م.

موعد أذان المغرب: 7:46 م.

موعد أذان العشاء: 9:14 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.

موعد أذان الظهر:  12:48 م. 

موعد أذان العصر: 4:08 م.

موعد أذان المغرب: 7:36 م.

موعد أذان العشاء: 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 3:53 ص.

موعد أذان الظهر: 12:44 م.

موعد أذان العصر: 4:23 م.

موعد أذان المغرب: 7:48 م.

موعد أذان العشاء: 9:23 م.

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