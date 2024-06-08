القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قصف مدينة رفح ومخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه لم تتوقف القذائف المدفعية عن التساقط باتجاه مناطق جنوب قطاع غزة، وما زلنا نستمع إلى أصوات الانفجارات الناجمة عن تساقط القذائف المدفعية باتجاه كل أحياء مدينة رفح من شرقها إلى غربها.

وأضاف "جبر"، عبر فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي مستمر على أكثر من مكان وخاصة على مخيم النصيرات، والذي شهد سقوط أكثر من 210 شهداء.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن ما حدث في المحافظة الوسطى هو مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكد أننا نتحدث عن أكثر من 210 شهداء، بالإضافة إلى العشرات من المصابين، وأكثر من 400 إصابة بجروح متفاوتة الخطورة في هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، التي نفذتها قوات الاحتلال بحق مخيم النصيرات والمنطقة الوسطى بشكل عام، حيث قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية.