الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: القمة المصرية الأذربيجانية تعكس تنامى دور مصر الإقليمى والدولى

القمة المصرية الأذربيجانية
القمة المصرية الأذربيجانية

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأذربيجاني، تأتي في توقيت مهم لتعكس دور مصر الإقليمي والتحرك مع كافة  البلاد والدول من أجل حشد الدعم العالمي لصالح دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أباظة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن اللقاء أيضًا يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، حيث تعد من الدول المهمة والغنية بالعديد من الموارد إضافة كسوق مهمة وجديدة  من أجل دعم العلاقات الاقتصادية.

وأكد وجيه أباظة أن العلاقات مع أذربيجان لها أبعاد سياسية في إطار تحركات الرئيس للدعم السياسي العالمي للقضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام الدولي، حيث شدد الرئيس السيسي خلال اللقاءات على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتزام مصر التاريخي بقضايا الأمة العربية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

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 مصر تدعو للسلام والاستقرار في المنطقة

وأشار وجيه أباظة إلى أن مصر تدعو للسلام والاستقرار في المنطقة،  وضرورة السعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أباظة أن الرئيس السيسي يستغل كافة المحافل الدولية ولقاءاته المستمرة مع قادة العالم لبحث القضية الفلسطينية وعرض رؤية مصر بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ووقف إطلاق النار وهو ما أدى لنجاح كبير عالميًا أدى لإعلان الكثير من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي يسعى أيضًا للتحرك في كل دول العالم لفتح أسواق جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وجذب الاستثمار الرئيس في كافة تحركاته هدفه المواطن المصري وتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية من مصادر متعددة.

النائب وجيه أباظة مجلس النواب عبدالفتاح السيسي الأذربيجاني دور مصر الإقليمي

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