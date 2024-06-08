الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة: المرأة تعيش عصرها الذهبى بعد ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة  إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، عن جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بدأ بعد 30 يونيو، وأن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو، موضحة أن هناك مراجعة نصفية للبرنامج، وتم تناول التعاون بين المركز القومي للمرأة والبنك المركزي لدعم المرأة والذي ساعد على عملية الشمول المالي للمرأة.

وأشارت إلى أنه تمت إتاحة جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة ومن خلال دليل صحي أو من خلال العلاج المجاني في الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية.

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