سوليفان: مقترح وقف إطلاق النار فى غزة يحظى بدعم كامل من واشنطن

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، أن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يحظى بدعم كامل من واشنطن ومجموعة السبع ودول عربية و١٦ دولة أخرى؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق آخر، كشفت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية، تمارا حداد، عن تفاصيل زيارة بلينكن الثامنة للشرق الأوسط.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا ضد العقوبات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على رئيس حكومة دولة الاحتلال وبعض أعضاء الحكومة.

وأضافت أنه في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من عمر القضية الفلسطينية وما تعرض له قطاع غزة بالكامل من مجازر وإبادة جماعية تلوح بالتصفية للقضية.