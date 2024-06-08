الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد رمضان يتضامن مع عمرو دياب بأغنية من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدى

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع فيديو للفنان  عمرو دياب أثناء غنائه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: “بيترج القلب ويتهز”. 

الحاضرون بحفل الزفاف 

وغنى في حفل الزفاف عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين عبد الوهاب وعدد كبير من المطربين.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد عز ونيللي كريم ويسرا وغيرهم.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم “ع الزيرو”، بموسم أفلام صيف 2023 الماضي، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.

محمد رمضان المنتج محمد السعدي ابنة المنتج محمد السعدي حفل زفاف عمرو دياب

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