خبير: زيارة رئيس أذربيجان لمصر ستعمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس دولة أذربيجان لمصر تسهم في زيادة الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وأذربيجان خاصة وأن أذربيجان دولة تتميز بموقع جغرافي هام حيث تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية ومصر تعد من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها في عام 1991.

وأوضح غراب في تصريحات له اليوم، أن هذه الزيارة ستعمل على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين خاصة في قطاعات الإنشاءات، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز، موضحا أن القمة المنعقدة اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس دولة أذربيجان اتفقوا خلالها على تطلعهم لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني" في أقرب وقت إضافة إلى تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وتابع غراب أن الدولتان تستهدفان زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينهما لمستوى عالي، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الكشترجة وزيادة في الاستثمارات الأذربيجانية في مصر خاصة مع ما يتمتع به مناخ الاستثمار المصري من محفزات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأذربيجان سجل 35 مليون جنيه خلال 2023 مقابل 3.41 مليون دولار في 2022، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.