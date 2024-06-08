الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، معاقبة عامل بـالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تهديد فتاة بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها إرسال مبالغ مالية له مقابل عدم تنفيذ تهديده بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

 

كما تضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "محمد.ن.م"، 33 سنة، عامل إلى محكمة الجنايات؛ لأنه خلال شهر فبراير لعام 2024 هدد المجني عليها "ر.ع" بإفشاء أمور خادشة للحياء، وهي صور عارية، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بتكليف، وهو إرسال مبالغ مالية له مقابل عدم نشر تلك الصور واستخدام المتهم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تنقية المعلومات في الحصول على أموال المجني عليها وتوصل إلى ذلك للحصول على الأموال المملوكة لها بقصد الاستيلاء عليها لنفسه.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لها عن طريق الشبكة المعلوماتية وقام بالحصول على صورة عارية لها وبطرق تهدم القيم الأسرية المجتمعية في المجتمع المصري وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها وذلك بإساءة استعمال أجهزة ووسائل الاتصال. 

محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد 5 سنوات تهديد فتاة بنشر صور عارية إرسال مبالغ مالية القليوبية

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