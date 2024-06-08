الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية فى العملية العسكرية على مخيم النصيرات

جريدة الدستور

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن هناك معلومات بأن خلية الرهائن الأمريكية قد شاركت في عميلة تحرير المحتجزين الأربعة من قطاع غزة، ولكن ليس هناك تأكيدات على هذه النقطة ولكن المتابع لأحداث منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن يرتقي إلى أن بالفعل الإدارة الأمريكية تحاول مساعدة إسرائيل في هذه الحرب سواء بالمعلومات الاستخباراتية أو حتى بمسألة الجهود لتحرير الرهائن أو في هذه الحرب بشكل عام.

وأضاف نور الدين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصحف الأمريكية جميعها تناولت هذه الأخبار وأكدوا تقريبًا على هذه النقطة وتحدثوا بأن هناك تعاونا مشتركا كان من الشباك والجيش وأن هذه العملية نقلًا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان يعد لها منذ عدة أشهر، كما ذكرت واشنطن بوست أن هناك ضابط يدعى أرنون زمورا هو كبير المفتشين والخاصة في خلية الإرهاب والتصدي للإرهاب قد أصيب في هذه العملية وقد لقى حتفه بعد ساعات متأثرًا بجراحه.

وأوضح أن هذه الأخبار تناولت تصريحات نتنياهو "بأننا سنعيدهم جميعًا" إذ يقصد بذلك الرهائن وقال بأننا سوف لن نهدأ حتى نكمل هذه المهام.

القاهرة الإخبارية نيويورك خلية الرهائن الأمريكية المحتجزين قطاع غزة السابع من أكتوبر

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