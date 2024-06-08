السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق الشناوى يطالب عمرو دياب بالاعتذار وتوضيح مُلابسات "الصفعة"

عمرو دياب
عمرو دياب

نصح الناقد الفني طارق الشناوي، المطرب الكبير عمرو دياب، بتقديم اعتذار للجمهور، عن الصفعة التي وجهها لأحد معجبيه حين حاول التقاط سيلفي معه.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الموقف غريب جدًا بعيدًا عن المساءلة القانونية، ومهما كان المبرر، لا بد أن يعتذر عمرو دياب.

وأردف: "فيه حاجة منعرفهاش، إما المعجب قال له كلمة، أو ارتكب حركة مسيئة، لكنها ليست مبررًا، لا بد أن يكون لدى النجم ثبات انفعالي، وعمرو دياب فقد ثباته الانفعالي".

وتابع: "أيًا كان ما فعله المعجب، لا يبرر تصرف عمرو دياب، أقصى ما يمكن فعله أن يرفض التصوير، أما القيام بصفعه رد فعل يسىء لعمرو دياب، مهما كان الفعل مسيئًا، لأن المتلقي يعتبر نفسه معتدى عليه، مكان الرجل الذي صُفع".

وختم: "عمرو ليس أمامه بديل إلا فيديو اعتذار، ثم يوضح الملابسات وراء الصفعة، وفي تاريخ الغناء حصلت حاجات مشابهة، ويوجد تسجيل لعبدالحليم حافظ تراشق مع الجمهور". 

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عمرو دياب الصفعة سيلفي التقاط سيلفي عزة مصطفى

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