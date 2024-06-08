الطريق إلى 30 يونيو.. ثورة شعب في عيون الكُتاب المصريين

أيام قليلة ونحتفل بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي انطلقت إرهاصاتها فى أروقة وزارة الثقافة المصرية بعد أن قرر أهل الثقافة والفن في مصر الثورة على ممارسات وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز؛ ومن ثم انتقلت شرارة المثقفين منها لميدان التحرير وكافة ميادين مصر ضد سياسات جماعة الإخوان الإرهابية؛ وهو ما تحقق بإزاحة حكم الإخوان وهو ما رصدته عيون الكُتاب المصريين في عدد من إصداراتهم التي أًصّلت لثورة الشعب المصري ضد الجماعة.

"شفرة 30 يونيو".. كتاب يكشف 100 حكاية من قلب الثورة على الجماعة الإرهابية

ومن بين الكتب التي تناولت ثورة الثلاثين من يونيو، ما رصده الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" في كتابه "شفرة 30 يونيو.. 100 حكاية من قلب الثورة على الجماعة الإرهابية"، أسرار تحركات الجماعة الإرهابية في اعتصام الاتحادية، ومحاولتها سرقة شهداء الاتحادية، وتوابع أمر الرئيس الراحل محمد مرسي بفض الاعتصام "حتى لو قتلوا كل المعتصمين".

ويكشف الكتاب تفاصيل قرار حصار المحكمة الدستورية الذي صدر من مكتب الإرشاد، ونفذه صفوت حجازي بالتنسيق مع مرسي، كما يكشف خطة الإخوان لحرق المحكمة الدستورية، وتدخل الجيش الذي أفسد خطتهم في اللحظة الأخيرة.ويروي الكتاب قصة "القرار 75 لسنة 2012" حين أفرج مرسى عن القتلة والمزورين ومحترفي غسل الأموال، كما حصل قاتل فرج فودة على حريته بقرار رئاسي، ويتناول الكتاب قصة منح الإخوان صك البراءة للشتّام الكبير وجدى غنيم.

ومن الحكايات، أيضًا، قصة دخول تنظيم الإخوان العسكرى فى الأزهر إلى قصر الرئاسة، ويرصد الكتاب "الانشقاق الكبير بين الإخوان وحزب النور، وتحريض رئيس الحزب السابق على الخروج وتأسيس حزب جديد".

" ثورة 30 يونيو".. كتاب يتناول تأثير الثورة على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر

من رصد تأثير ثورة 30 يونيو فى الشان الداخلى إلى تأثيرها خارجيا؛ وهو ما يكشفه كتاب بعنوان "ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر" من تأليف اللواء مصطفى كامل محمد، حيث تناول أبرز التحولات والمعادلات والتوازنات الاستراتيجية للثورة، خاصة في ظل ما شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين حتى الآن من متغيرات عالمية اتسمت بسرعة وكثافة وتراكم تفاعلاتها، كان أبرزها هي تلك التي أدت إلى تغيير النظام الدولي ثنائى القطبية، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالنفوذ على الساحة الدولية، كما تعد الأزمة المالية التي تعرض لها العالم من أبرز هذه المتغيرات وقد زاد من حدتها أنها حدثت في ظل هيمنة قوة وحيدة وفي ظل العولمة واتفاقيات التجارة الحرة وظاهرة التنافس الدولي الاستراتيجي.

ويرصد الكتاب الذي يتناول ثورة الثلاثين من يونيو أن ثوره 30 يونيو جاءت في حشد سلمي لم تشهده البشرية من قبل لتضع الرؤية الاستراتيجية العلمية والعملية لإعداد مشروع قومي يلتف حوله العموم،وتعمل على إحداث التماسك المجتمعى لإحداث الاستقرار الأمني والسياسي لتأسيس دولة ديمقراطية عصرية قادرة على إحداث التنمية الشاملة الحقيقية لجميع مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صيانة أمنها القومي، وبما يؤدي إلى تعظيم إدراك ووعي المصريين بأنهم المسؤولون وحدهم عن ارتقاء وطنهم، وأن عليهم وحدهم صيانة سيادته وسلامة أراضيه في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلدهم.

"سقوط الإخوان..اللحظات الأخيرة بين مرسى والسيسي"

فى هذا الكتاب؛ وثق الكاتب الصحفى والمحلل السياسى مصطفى بكرى، تفاصيل مواقف ولقاءات ونقاشات جرت فى إطار خاص أو داخل غرف مغلقة بين أطراف وأطياف المشهد السياسى المصرى خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين، أدت بالنهاية إلى انفجار ثورته فى 30 يونيو 2013، وتطرق الكتاب إلى المشروع الأمريكى بداية من الفوضى الخلاقة لإدارة جورج بوش الابن ومشروع الشرق الأوسط الجديد لإدارة أوباما، وانتهاء بشروع الجماعة الإخوانية عقب وصولها إلى الحكم فى تنفيذ خطة جيوروا آيلاند ـ مستشار الأمن القومى الإسرائيلى ـ القاضية بإقامة دولة غزة الكبرى بمساحة 720 كليو مترا تبدأ من الحدود المصرية مع غزة حتى حدود مدينة العريش عند قرية الريسة المصرية وبعمق 30 كيلو مترا.

"سقوط دولة الإخوان"

للدكتور جهاد عودة، كتاب بعنوان "سقوط دولة الإخوان" يروى فيه كيف انهار النظام السياسي الإخواني في مدة زمنية لا تتعدي العام، وكيف أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يستطع إدارة مكونات ومفردات وقوي ومؤسسات الدولة والمجتمع، ما أدي إلي ثورة مدنية ضد منهجية الحكم وانتفاضة شاملة لكافة القطاعات، ويبين الكتاب كيف اتسم النظام الإخواني بتعدد الرؤوس.