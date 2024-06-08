أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة بني سويف الأزهرية

حصلت "الدستور" على أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية مبصرين ومكفوفين بمنطقة بنى سويف الأزهرية، عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024.

وضمت قائمة الأوائل الشهادة الابتدائية "مبصرين" ندا أحمد محمد عويس حصلت على المركز الأول بمجموع 892.75 بمعهد قمبش الحمراء الابتدائي 2، وجنى محمود ربيع حصلت على المركز الثاني بمجموع درجات 889 بمعهد سمسطا الابتدائي، والاء مؤنس حسين حصلت على المركز الثالث بمجموع 884 بمعهد العدوي النموذجى الابتدائي، وأحمد عماد سلامة شاكر حصوله على المركز الرابع بمجموع 883.75 بمعهد سمسطا الابتدائي.

كما حصلت سندس أحمد عبد الواحد على المركز الخامس بمجموع 881.75 بمعهد الميمون الابتدائي، واناء محمد حسن احمد ابو المكارم حصلت على المركز السادس بمجموع 881.50 بمعهد العدوي النموذجي الابتدائي، وماجدة أشرف شحاتة حصلت على المركز السابع بمجموع 881.25 بمعهد باروط الابتدائي، ورنا علاء اسعد حصلت على المركز الثامن بمجموع 879.79 بمعهد تلت الابتدائي، وتبارك أشرف عبد الستار حصلت على المركز التاسع بمجموع 877.50 بمعهد سمسطا الابتدائي، ومحمد على صلاح حصلت على المركز العاشر بمجموع 876.50 بمعهد ميانة الابتدائي.

وضمت قائمة الأوائل الشهادة الإبتدائية "مكفيين" محمود عمر محفوظ حصوله على المركز الأول بمجموع 571 بمعهد اهناسيا المدينة الإبتدائي، واثنيات مصطفي سيد حصولها على المركز الثاني بمجموع 568 بمعهد اهناسيا المدينة الإبتدائي، ومحمد أحمد إبراهيم حصوله على المركز الثالث بمجموع 518.50 بمعهد الشقر الإبتدائي، وفارس صابر فاروق حصوله على المركز الرابع بمجموع 512 بمعهد افوه الإبتدائي.

وحصل عبد الرحمن أحمد كمال حصوله على المركز الخامس بمجموع 498 بمعهد دشطوط الإبتدائي، وايه وليد محمد أبو النور حصولها على المركز السادس بمجموع 484 بمعهد الإمام على بصفط الشرقية الإبتدائي، ومحمد احمد محمد سيد حصوله على المركز السابع بمجموع 476.50 بمعهد اهوه الإبتدائي، ومحمود نجم الدين حصوله على المركز الثامن بمجموع 454 بمعهد دلهانس الإبتدائي.