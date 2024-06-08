السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل عملية استعادة المحتجزين من غزة.. رئيس المركز الفلسطينى للدراسات يوضح

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قال اللواء محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للدراسات، إنه من المعيب جدًا أن أكبر دولة في العالم رئيسها ورئيس دولة تعتبر الحريات فيها مضمونة يتحدثون بفرح كبير عن إطلاق سراح أربع رهائن ولم يتحدثوا عن حوالي 150 شهيدًا ويمكن 100 جريح وأكثر.

وأضاف المصري، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشيء المفهوم أن الأمريكي الذي يقود هذا العدوان خاصة أن هذه العملية شاركت فيها قوات أمريكية وعمل استخباري أمريكي ووحدة المختطفين الموجودة في تل أبيب الأمريكية والتي لديها تجربة بتحرير رهان في العراق كانت مشاركة، وليس صدفة أن يكون اليوم افتتاح الرصيف الأمريكي الذي أعيق من الأمواج في قطاع غزة وتمت إعادة ترميمه وتم افتتاحه اليوم.

وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين بايدن وماكرون، الذي لم يتطرق لشيء باستثناء الرئيس الفرنسي الذي قال بضرورة وقف العمليات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا اليوم في خضم عملية نوعية استخبارية بالحدود الدنيا قد نقول عنها إنجازًا تكتيكيًا لدولة الاحتلال، ولكن بعد 246 يومًا هذه ليست عملية إنجاز استراتيجي.

وأشار إلى أن الجانب الآخر هو تحرير أربع رهائن من 125 إلى جانب الرهائن الأوليين بمعدل 3% ليس نجاحًا كبيرًا لجيش بمستوى القوات الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية اطلاق سراح رهائن تل أبيب العراق قطاع غزة

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