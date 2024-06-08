الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنبأ بوفاته.. حزن شديد على رحيل شاب بشكل مفاجئ بملوى فى المنيا

الشاب المتوفي بالمنيا
الشاب المتوفي بالمنيا

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الأشمونين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بعد وفاة شاب يدعى أحمد توفيق والذي توفي بشكل مفاجئ، بعد أن تنبأ بوفاته في سن صغيرة عبر حسابه الشخصي “فيس بوك” منذ أكثر من عامين.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور الشاب الراحل على فيس بوك حيث يظهر قيامه بنشر بوست على حسابه الشخصي بتاريخ 13 يناير من عام 2021 قائلا: “إحساس إني هموت في سن صغير مش بيفارقني نهائي.. اللهم حسن الخاتمة".

 

وقال شاهد عيان، إن الشاب توفي بشكل مفاجئ وهو يتحدث في الهاتف حيث لم يكن يعاني من أي مرض، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بحسن الخلق بين الأهالي حيث كان محبا للجميع. 

 

وتحول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى سرادق عزاء كبير من قبل أصدقائه وأسرته وأقاربه ومحبيه حزنا على رحيل الشاب أحمد في مقتبل العمر، حيث نعى أحدهم قائلا: "لِلَّه ما أَخَذ ولَهُ ما أَعطَى، وكلُّ شَيءٍ عِنده بِأجَل مُسمَّى... ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ربنا يصبر أهلك ويربط ع قلبهم في الجنة بإذن الله يا حبيبي".

 

بينما كتب آخر قائلا "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزنون.. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا أحمد ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة مع النبيين والصالحين والشهداء ويلهم أهلك الصبر والسلوان.. ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلوبنا والله".

 

وشيع المئات من أهالي قرية الأشمونين ظهر اليوم جنازة الشاب من مسقط رأسه وسط حالة من الحزن الشديد من قبل الأهالي حزنا على رحيله.

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المنيا حزن علي رحيل مفاجئ شاب تنبأ بوفاته منشور بالفيس بوك قرية الأشمونين بملوي

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