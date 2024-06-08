السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات للمتهم باحراز سلاح ناري وإصابة شخص بأخميم

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ش.ع.م"  بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى وإصابة المجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز أخميم.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام  2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم  بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وإحراز سلاح بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. 

محكمة جنايات سوهاج معاقبة المتهم السجن المشدد 10 سنوات إحراز سلاح نارى مركز أخميم النيابة العامة

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