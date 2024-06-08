المشدد 10 سنوات للمتهم باحراز سلاح ناري وإصابة شخص بأخميم

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ش.ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى وإصابة المجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وإحراز سلاح بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.