طريقة عمل الأيس كوفي بأسهل طريقة ممكنة

تحضير الآيس كوفي (القهوة المثلجة) يعتبر من المشروبات اللذيذة والمنعشة التي يمكن الاستمتاع بها خاصة في الأيام الحارة، فيمكن تحضيرها بطرق مختلفة وبمكونات متنوعة حسب الرغبة. فيما يلي طريقة تحضير الآيس كوفي بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير الأيس كوفي فى المنزل

المكونات:

قهوة باردة: يمكنك استخدام القهوة الباردة الجاهزة أو تحضيرها في المنزل من خلال ترك القهوة التي قمت بتحضيرها تبرد.

مكعبات ثلج: كمية حسب الرغبة.

حليب: يمكنك استخدام أي نوع من الحليب تفضله (حليب البقر، حليب اللوز، حليب جوز الهند، حليب الصويا).

سكر أو محلي طبيعي: حسب الرغبة.

نكهات إضافية: مثل الفانيليا، الكراميل، أو الشوكولاتة (اختياري).



خطوات عمل الأيس كوفي داخل المنزل بأقل تكلفة

الخطوات:

تحضير القهوة: حضّر القهوة بالطريقة التقليدية واتركها تبرد تمامًا. يمكنك وضعها في الثلاجة لتسريع عملية التبريد.

تحضير الكوب: املأ الكوب بمكعبات الثلج.

إضافة القهوة: صب القهوة الباردة فوق مكعبات الثلج في الكوب.

إضافة الحليب: أضف الحليب حسب الرغبة. يمكنك استخدام الحليب البارد أو حتى استخدام الحليب المخفوق للحصول على رغوة ناعمة.

تحلية القهوة: أضف السكر أو المحلي الطبيعي وحرك جيدًا حتى يذوب.

إضافة النكهات: إذا كنت ترغب في إضافة نكهات إضافية، أضف قطرات من الفانيليا أو الكراميل أو الشوكولاتة وحرك جيدًا.

التقديم: قدّم القهوة المثلجة فورًا واستمتع بها باردة ومنعشة.





نصائح مهمة عند تحضير الأيس كوفي فى المنزل

نوع القهوة: يمكنك استخدام أي نوع من القهوة تفضله سواء كانت اسبريسس أو قهوة عربية.

تحضير مسبق: يمكنك تحضير كمية كبيرة من القهوة وتبريدها في الثلاجة لاستخدامها في تحضير الآيس كوفي في أي وقت.

تجربة النكهات: جرب إضافة نكهات مختلفة مثل القرفة أو النعناع للحصول على مذاق جديد ومميز.