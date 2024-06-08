طبيب: المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لها مردود اجتماعى واقتصادى

كشف الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومدير مركز أورام سوهاج، عن جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن هناك مبادرات مختلفة قدمتها الدولة المصرية لدعم صحة المرأة منذ 2019.

وأضاف أن المرأة المصرية في بؤرة الاهتمام، لأن صحتها هي صحة الأسرة كلها، وكل المبادرات الرئاسية تستهدف السيدات إلى جانب الرجال، لكن هناك مبادرة خاصة بالسيدات وهي مبادرة صحة المرأة أو برنامج رئاسي للكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأشار إلى أن الكشف المبكر عن الحالات يتيح الوصول لعلاج فعال، ويقلل فرص الرجوع للمرض مرة أخرى، وبالتالي يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.