حماس: لدينا القدرة على زيادة غلتنا من المحتجزين الإسرائيليين

علقت حركة حماس، اليوم السبت، على العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن الإفراج على 4 محتجزين إسرائيليين في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الإفراج لن يغير من فشل الاحتلال في قطاع غزة، حيث استخدم جميع الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية وارتكب الجرائم المروعة من مجازر وإبادة وحصار وتجويع.

وأكدت حركة حماس أن لديها القدرة على زيادة غلتها من المحتجزين الإسرائيليين، كما حدث في عملية الأسر البطولية الأخيرة في مخيم جباليا - بحسب البيان.

وترى حماس أن مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية تثبت دور الإدارة الأمريكية في جرائم الحرب التي تحدث في قطاع غزة ومشاركتها الكاملة فيها.

فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، والاشتباك مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة في مدينة رفح.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة اليوم، عن ارتفاع عدد الضحايا نتيجة مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح وهؤلاء ممن وصلوا مستشفيين.

تحرير المحتجزين الإسرائيليين

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن أنه أنقذ أربعة محتجزين خلال عملية عسكرية في وسط قطاع غزة.

وجاءت أنباء الإنقاذ بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن أنه يعمل في مناطق وسط غزة، حيث وردت أنباء عن قصف عنيف ونيران مدفعية.