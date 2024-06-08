السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعلهم يفقهون: دعاء يشفى القلوب فى الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن اليوم هو الثاني من ذي الحجة لعام 1445 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدًا أننا نعيش أعظم أيام الدنيا وهي العشر الأول من ذي الحجة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.

وتابع خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمُذاع على فضائية dmc، أننا نسأل الله جل شأنه بحق هذه الأيام المباركات أن يصب على بلادنا الخير صبًا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ورد الأقصى إلى المسلمين وارزقنا فيها صلاة يا رب العالمين وانصر اللهم إخواننا في فلسطين.

"واجعل يا مولانا بلادنا أمنًا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويسر اللهم لضيوفك أداء النسك، اللهم يسر للحجاج أداء النسك وكن لهم عونًا ونصيرًا وسندًا ومعينًا واجعل لهم من لدنك وليًا واجعل لهم من لدنك نصيرًا، اللهم زودهم التقوى وجنبهم الردى ووجههم للخير أينما توجهوا واحفظهم بحفظك".

لعلهم يفقهون العشر الأوائل ذي الحجة فضائية DMC رمضان عبد المعز

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