خالد عباس: استمرار طفرة البناء والإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العامصة الادارية للتنمية العمرانية، إن حجم الإنجاز في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مستمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في ضوء التزامنا في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالاستدامة البيئية، نبحث دائمًا عن أفضل الحلول الصديقة للبيئة ونستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات البيئية لإدارة أنظمة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن من أهم الحلول الصديقة للبيئة التي استعنا بها في العاصمة الإدارية الجديدة هي أنظمة إدارة المخلفات، والتي تعد من بين الأحدث في العالم.

وأكد أنه من الصعب أن تتكون هذه المنظومة من مصانع لتدوير النفايات، مكابس وحاويات تحت الأرض، مكانس آلية، ورش، وغسيل الشوارع والطرق والكبارى، إلى جانب نظافة الحدائق العامة.

وأشار الي أنه لتحقيق أهدافنا في هذا الصدد أسسنا شراكة مصرية إماراتية، من خلال اتفاقية مساهمين بين شركة العاصمة الإدارية، مع شركة بيئة للحلول المتكاملة.

وأوضح أننا على استعداد لتحول إيجابي شامل، نعلن فيه عن فصل جديد في رحلتنا نحو مستقبل أخضر ومستدام.

وأكد أنه أصبح من السهل أن تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتنقل بداخلها، يمكنك أن تصل إليها باستخدام القطار الكهربائي الخفيف الذي ينطلق من محطة عدلي منصور في السلام ويتصل القطار الكهربائي الخفيف بالخط الثالث من مترو القاهرة الكبرى، ليشكل شبكة مواصلات متشعبة مع القاهرة الكبرى من خلال باقي خطوط المترو.

وأكد أنه كما توجد شبكة مواصلات عامة مكونة من 48 خط أتوبيس لنقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من مختلف جهات القاهرة الكبرى، بعدد 370 أتوبيس.

وأوضح أنه كما توجد شبكة داخلية من الأتوبيسات، تصل مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة بعضها ببعض مشيرا الي أن العديد من المؤسسات أصبحت فاعلة، وتقدم بالفعل خدماتها في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل أماكن العبادة فيوجد 8 مساجد رئيسية، كاتدرائية، كنيستان تم افتتاحهم بالفعل وخدمات الأمن والأمان: قسمي شرطة، ووحدة دفاع مدني.

وأوضح أنه بالنسبة للخدمات المدنية فيوجد سجل مدني، مركز تكنولوجي للمواطنين والمستثمرين، مركبة مرور للتفتيش وإصدار التراخيص، سيارة لتقديم خدمات الأحوال المدنية، ومركبة لخدمات البريد ومأموريتي شهر عقاري الخدمات التعليمية فيوجد 7 مدارس دولية، و6 جامعات دولية وخدمات تجارية وماليةبنكان حتى الان من أصل 18 بنك، 3 مجمعات للتسوق، ومحطات للوقود، مراكز بيع بالتجزئة، مطاعم، ومخابز.

وبالنسبة لخدمات الاتصالات فيوجد الشركة المصرية للاتصالات وكافة شركات الاتصال الخاصة وخدمات طبية مستشفى وسيارات إسعاف وصيدليةوالمواصلات العامة القطار الكهربائي الخفيف، الحافلات، المطار وقريبا تاكسي العاصمة والمونوريل والقطار السريع.