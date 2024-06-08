الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عباس: استمرار طفرة البناء والإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة

خالد عباس
خالد عباس

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العامصة الادارية للتنمية العمرانية، إن حجم الإنجاز في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مستمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في ضوء التزامنا في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالاستدامة البيئية، نبحث دائمًا عن أفضل الحلول الصديقة للبيئة ونستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات البيئية لإدارة أنظمة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن من أهم الحلول الصديقة للبيئة التي استعنا بها في العاصمة الإدارية الجديدة هي أنظمة إدارة المخلفات، والتي تعد من بين الأحدث في العالم.

وأكد أنه من الصعب أن تتكون هذه المنظومة من مصانع لتدوير النفايات، مكابس وحاويات تحت الأرض، مكانس آلية، ورش، وغسيل الشوارع والطرق والكبارى، إلى جانب نظافة الحدائق العامة.

وأشار الي أنه لتحقيق أهدافنا في هذا الصدد أسسنا شراكة مصرية إماراتية، من خلال اتفاقية مساهمين بين شركة العاصمة الإدارية، مع شركة بيئة للحلول المتكاملة.

وأوضح أننا على استعداد لتحول إيجابي شامل، نعلن فيه عن فصل جديد في رحلتنا نحو مستقبل أخضر ومستدام.

وأكد أنه أصبح من السهل أن تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتنقل بداخلها، يمكنك أن تصل إليها باستخدام القطار الكهربائي الخفيف الذي ينطلق من محطة عدلي منصور في السلام ويتصل القطار الكهربائي الخفيف بالخط الثالث من مترو القاهرة الكبرى، ليشكل شبكة مواصلات متشعبة مع القاهرة الكبرى من خلال باقي خطوط المترو. 

وأكد أنه كما توجد شبكة مواصلات عامة مكونة من 48 خط أتوبيس لنقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من مختلف جهات القاهرة الكبرى، بعدد 370 أتوبيس.

 وأوضح أنه كما توجد شبكة داخلية من الأتوبيسات، تصل مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة بعضها ببعض مشيرا الي أن العديد من المؤسسات أصبحت فاعلة، وتقدم بالفعل خدماتها في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل أماكن العبادة فيوجد 8 مساجد رئيسية، كاتدرائية، كنيستان تم افتتاحهم بالفعل وخدمات الأمن والأمان: قسمي شرطة، ووحدة دفاع مدني.

وأوضح أنه بالنسبة للخدمات المدنية فيوجد سجل مدني، مركز تكنولوجي للمواطنين والمستثمرين، مركبة مرور للتفتيش وإصدار التراخيص، سيارة لتقديم خدمات الأحوال المدنية، ومركبة لخدمات البريد ومأموريتي شهر عقاري الخدمات التعليمية فيوجد 7 مدارس دولية، و6 جامعات دولية وخدمات تجارية وماليةبنكان حتى الان من أصل 18 بنك، 3 مجمعات للتسوق، ومحطات للوقود، مراكز بيع بالتجزئة، مطاعم، ومخابز.

وبالنسبة لخدمات الاتصالات  فيوجد الشركة المصرية للاتصالات وكافة شركات الاتصال الخاصة وخدمات طبية مستشفى وسيارات إسعاف وصيدليةوالمواصلات العامة القطار الكهربائي الخفيف، الحافلات، المطار وقريبا تاكسي العاصمة والمونوريل والقطار السريع.

العاصمة الإدارية 10 عوامل جعلت العاصمة الإدارية أراضي العاصمة الإدارية أحياء العاصمة الإدارية إنشاء العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

لأول مرة.. أتوبيس الفن يصل العاصمة الإدارية في احتفالات اليوم العالمي للبيئة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة