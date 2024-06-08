نجاح إجراء عمليتي أورام سرطانية لسيدتين بمستشفى الخارجة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد في بيان لها، اليوم السبت، نجاح فريق طبي متخصص بمستشفى الخارجة العام في إجراء عملية دقيقة لإحدى السيدات في العقد الخامس من عمرها تم خلالها استئصال رحم بالكامل مع الأنابيب والمبايض على الجانبين لسيده تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من نزيف مهبلي متكرر.

كما أكد الدكتور أحمد خليل مدير عام مستشفي الخارجة التخصصي، نجاح الفريق الطبى أيضا في استئصال ورم ليفي من رحم حالة مرضية أخرى يبلغ وزنه 6 كيلوجرامات هذا وقد تماثلت الحالتان للشفاء وخرجتا من المستشفى بعد وضعهما تحت الملاحظة الدقيقه بالمستشفي لمده يومين.