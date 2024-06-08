السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح إجراء عمليتي أورام سرطانية لسيدتين بمستشفى الخارجة

الطبيبان داخل غرفة
الطبيبان داخل غرفة العمليات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد في بيان لها، اليوم السبت، نجاح فريق طبي متخصص بمستشفى الخارجة العام في إجراء عملية دقيقة لإحدى السيدات في العقد الخامس من عمرها تم خلالها استئصال رحم بالكامل مع الأنابيب والمبايض على الجانبين لسيده تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من نزيف مهبلي متكرر.

 

كما أكد الدكتور أحمد خليل مدير عام مستشفي الخارجة التخصصي، نجاح الفريق الطبى أيضا في استئصال ورم ليفي من رحم حالة مرضية أخرى يبلغ وزنه 6 كيلوجرامات هذا وقد تماثلت الحالتان للشفاء وخرجتا من المستشفى بعد وضعهما تحت الملاحظة الدقيقه بالمستشفي لمده يومين.

مديرية الصحة الوادي الجديد نجاح فريق طبي مستشفى الخارجة اجراء عملية دقيقة استئصال رحم بالكامل

مواد متعلقة

"بيطري الوادي الجديد" يكشف عن الشروط الواجب توافرها في "الأضحية"

جامعة الوادي تدعو للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

توريد 470 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

إعداد استراحات مراقبي الثانوية العامة بالوادي الجديد

إنشاء خريطة زراعية رقمية للوادى الجديد

فصل الكهرباء عن الآبار الزراعية الاستثمارية المتقاعسة في الوادى الجديد

توريد 466 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد واكتمال صومعة شرق العوينات

محافظ الوادى الجديد: انتهاء خطة الجاهزية بالإدارات التعليمية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

حماس: نمتلك العدد الأكبر من المحتجزين وقادرون على زيادته

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل