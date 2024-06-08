السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات تفتيشية على المعديات النيلية استعدادا لعيد الأضحى بديرمواس في المنيا

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي المعديات أستعدادا لعيد الأضحي بديرمواس

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، الحملات التفتيشية على المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل للتأكد من توافر وسائل الحماية ورخص التسيير وتوافر عوامل الأمن والمتانة ووسائل الإنقاذ بها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

من جانبه تفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، يرافقه محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، حيث جرى التأكد من توافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها وتواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي. 

 

وشدد رئيس المركز والمدينة، على مشرف المرسي  بالالتزام بالحمولة المقررة للمعديات وقواعد السلامة العامة، موجهًا بعدم التهاون في اتباع تلك القواعد حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدا عدم التهاون في تحصيل أجرة النقل بالمعدية وذلك حفاظًا على المال العام للدولة.

 

وكلف رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية والأجهزة المعاونة بوضع لوحات إرشادية والتنسيق مع مركز الشرطة لمنع النزول إلى المياه بجوار المعديات، وحفاظا على أرواح المواطنين وخاصة خلال فترة العيد 

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والجولات تأتي في في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية بالمركز 

 

يذكر أن الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران بقيادة محمد عبد الغني رئيس القرية والأجهزة المعاونة، كانت قد كثفت من مجهوداتها في أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطرق وقامت بأعمال نظافة بقرية الحاج قنديل وتمهيد وتسوية الطرق بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس المركز والمدينة بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية بالمركز ومتابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالقرى.

 

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المنيا حملات تفتيشية المعديات النيلية قريتي تل بني عمران والحاج قنديل مركز ديرمواس بالمنيا أستعدادا لعيد الأضحي الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس

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