السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتهاء من تجهيز المدارس والاستراحات استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أجرت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، جولة مرورية على عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار رافقها خلالها كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تفقدت مدارس "صلاح سالم والثانوية بنات وطلعت حرب بكفر الدوار" وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة  كفر الدوار وإبراهيم عمر  مدير إدارة كفر الدوار التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع، وذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023- 2024 

جاهزية اللجان المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة بها.


كما تفقدا مدرستى أحمد بهجت مناع ومحمد خميس الرسمية للغات "المتميزة" بدمنهور وذلك بحضور محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وحمدى سلام  مدير ادارة دمنهور التعليمية، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد إمتحانات الثانويه العامة بها.

 

وخلال جولتها أكدت نهال بلبع، الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل.

توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم.
 

ووجهت نهال بلبع مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات أمام  المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس  وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة. 

كما وجهت بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

الثانوية العامة كفر الدوار تعليم البحيرة نهال بلبع دمنهور

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