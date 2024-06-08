الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة حيث بلغ نحو 47.45 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية  

يقدم “الدستور” آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.45 للبيع و47.58 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 في البنك الأهلي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وشهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يونيو استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.63 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.57 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

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