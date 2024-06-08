السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يشيد باستحداث أول عيادة لتجميل الوجه فى "العلمين النموذجى"

وزير الصحة خلال جولته
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باستحداث عيادة جديدة في تخصص تجميل الوجه، بمستشفى العلمين النموذجي، كأول نموذج لهذا النوع من الخدمات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

مستشفى العلمين النموذجي

 

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، اليوم السبت،  في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

الأقسام الطبية المستحدثة

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد الأقسام الطبية المستحدثة بمستشفى العلمين النموذجي خلال العام الجاري 2024، وتشمل وحدات (السكتة الدماغية، والأشعة المقطعية، وعيادة تجميل الوجه،  وتفعيل قسم القسطرة المخية).

الخدمات الطبية المقدمة

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والجراحية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم للمستشفى، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، بالكيلو 107 طريق «الإسكندرية - مطروح الساحلي»، ويعد صرحًا طبيًا مهمة لسكان وزائري محافظة مطروح، والعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على بيان حالات حوادث الطرق المترددة على المستشفى خلال الفترة الماضية، والخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لهم.

 

وذكر «عبدالغفار» أن المستشفى يعمل بطاقة 94 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متنوعة على مدار الـ24 ساعة في تخصصات (عظام-جراحة عامة-نساء وتوليد-مخ وأعصاب-أطفال-مبتسرين-عناية عامة-قسطرة قلبية-رمد-أسنان -باطنة-جهاز هضمي-جراحة تجميل-وجه وفكين-نفسية وعصبية-قلب وصدر-طوارئ-علاج طبيعي -مسالك بولية -أوعية دموية، باثولوجي).

 

وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة العمليات المركزية لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والمنعقدة داخل مستشفى مارينا المركزي، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على هذه المدن خلال فصل الصيف.

وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة خلال جولته بمستشفى العلمين النموذجي
وزير الصحة والسكان عيادة جديدة في تخصص تجميل الوجه مستشفى العلمين النموذجي مطروح وزير الصحة

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