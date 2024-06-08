الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل خطة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة النحاس في مصر

من الحدث
من الحدث

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل خطة تطوير صناعة النحاس المصرية في اطار العمل علي عودة شركة النحاس المصرية لمكانتها وهي احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة تطوير صناعة النحاس المصرية تشمل العمل علي تطوير خطوط الانتاج في  في شركة مصانع النحاس المصرية التي تعد الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج النحاس.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تشمل العمل علي تنمية صناعة النحاس المصرية عبر تطوير خطوط إنتاج نحو 17 مصنعا يتبعون الشركة وتعمل الشركة علي زيادة الطاقة الانتاجية من النحاس الي أكثر من الطاقة الموجودة حاليا والتي تبلغ نحو 5500 طن سنويا ومن المستهدف الوصول الي حجم انتاج نحو مضاعف.

وأشارت المصادر إلى أن الجمعية العامة الغير عادية للشركة وافقت علي اعادة الهكيلة المالية عبر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدية المهندس محمد السعداوي الذي يرأس الجمعية العامة لشركة النحاس المصرية  بما أن شركة النحاس المصرية تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 100% من أسهم شركة النحاس المصرية.

وأوضحت المصادر أن هناك طفرة في خطة تطوير شركة النحاس المصرية في ظل مضاعفة حجم الايرادات والأرباح وتطوير خطوط الانتاج خلال عام 2024، مشيرة إلى أن هناك دعم كبير للغاية من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام من أجل أن تعود الشركة الي مكانتها في اطار اتوجه الدولة نحو تنمية الصناعة المحلية.

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