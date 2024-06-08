الانتهاء من رصف الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 67 مليون جنيه فى البحيرة

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالطريق الدولي الساحلي رافد 45 بطول 4.5 كم بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه، والذى يربط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، مجدى عامر، رئيس الهيئة العامة للطرق للمنطقة 13، كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق، فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.

تسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين



وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين مشيرة إلى أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كل المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار.

كما أشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا واسعًا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المرورى، واختصار الوقت والجهد.

رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق



يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتى تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.