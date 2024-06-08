الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاقة نقص فيتامين د بعدم نزول الوزن

نزول الوزن
نزول الوزن

يعتبر نقص فيتامين د من المواضيع الهامة التي تمت دراستها بشكل مكثف في السنوات الأخيرة بسبب تأثيره المحتمل على الصحة العامة والوزن، فوفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك علاقة  بين نقص فيتامين د وعدم نزول الوزن.

فيتامين د هو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، والذي يلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، منها تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم، وتعزيز صحة العظام والأسنان. يمكن للجسم إنتاج فيتامين د عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.


 

نقص فيتامين د وأسبابه

يحدث نقص فيتامين د عندما لا يحصل الجسم على الكميات الكافية منه، سواء من خلال التعرض للشمس أو من خلال النظام الغذائي. من الأسباب الشائعة لنقص


 

فيتامين د:

1. قلة التعرض لأشعة الشمس.

2. عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.

3. بعض الحالات الطبية التي تؤثر على امتصاص الفيتامينات في الجسم.

العلاقة بين نقص فيتامين د وعدم نزول الوزن

تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين د وزيادة الوزن أو صعوبة فقدانه. ولكن، ما هي الآليات التي تربط بينهما؟


 

تأثير فيتامين د على الأيض

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في عملية الأيض، حيث يؤثر على إفراز الإنسولين وحساسية الجسم له. نقص فيتامين د قد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين، وهي حالة تؤدي إلى زيادة تخزين الدهون في الجسم وصعوبة في حرقها، مما يعيق فقدان الوزن.


 

التأثير على الشهية

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين د قد يؤثر على الشهية والشعور بالجوع. نقص فيتامين د قد يؤدي إلى زيادة الشهية وتناول كميات أكبر من الطعام، مما يسهم في زيادة الوزن.


 

التأثير على النشاط البدني

نقص فيتامين د قد يسبب ضعف العضلات والشعور بالتعب، مما يقلل من القدرة على ممارسة النشاط البدني. النشاط البدني هو عنصر أساسي في عملية فقدان الوزن، وبالتالي فإن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تقليل النشاط البدني وصعوبة فقدان الوزن.

 

أظهرت بعض الدراسات، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د يكون لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى مقارنةً بمن لديهم مستويات طبيعية من الفيتامين. على سبيل المثال، دراسة نشرت في مجلة "Obesity Reviews" أظهرت أن مكملات فيتامين د قد تكون فعالة في تقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د.


فإن نقص فيتامين د قد يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الوزن وصعوبة فقدانه.. من المهم الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د من خلال التعرض الكافي لأشعة الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، واستخدام المكملات الغذائية عند الحاجة.

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