انخفاض طفيف ومؤقت.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الأحد

ارتفع البحث عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 9 يونيو 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.

حالة الطقس غدًا الأحد 9 يونيو 2024

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 9 يونيو2024 ستشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، يتراوح انخفاضها من 3 إلى 5 درجات، وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت

شهدت حالة الطقس اليوم السبت، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى

العظمى: 39

الصغرى: 25

الوجه البحري ومدن القناة

العظمى 38

الصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية

العظمى 30

الصغرى 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

العظمى 33

الصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

العظمى 41

الصغرى 29

شمال الصعيد

العظمى 42

الصغرى 25

جنوب الصعيد

العظمى 47

الصغرى 32

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت أن محافظة أسوان قد سجلت أمس وأول أمس درجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة فى الظل، وهذه ليست المرة الأولى التى تسجل فيها أحد محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة كهذه، حيث سجلت محطة دراو فى 6 يونيو 2006 نفس درجة الحرارة (49.6 درجة).

وأيضا سجلت محطة الخارجة فى 31 يوليو 2007 (49.6 درجة)، وهذا وفقًا للبيانات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.