محافظ قنا يستقبل المدير العام الجديد للهيئة العامة للأبنية التعليمية

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم السبت، بمكتبه، المهندس أحمد النوبى مصطفى عقب توليه منصب المدير العام الجديد لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا، الذي تولى منصبه خلفًا للمهندس عصام الدين شحات خليل المدير السابق، والذي نُقل لتولي منصب مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، حيث قدم محافظ قنا التهنئة له، بمناسبة تقلده منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق.

وأثنى محافظ قنا خلال اللقاء على الجهود المتميزة للهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا في تنفيذ المشروعات التعليمة والتنموية بالمحافظة، مؤكدا على كونها شريكا أساسيا في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف، هذا بالإضافة الى عملها الرئيسى في إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس والأبنية التعليمية بالمحافظة وصيانة المعدات والأجهزة بالمدارس الصناعية وأجهزة التطوير التكنولوجي.

من جانبه أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقنا، أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافة في الفصول، موكدا أنه سيتابع استكمال تنفيذ برامج خطة الأبنية للإنشاءات الجديدة للمدارس، واستكمال ما تبقى من أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات ببعض مدارس المحافظة، وسيعمل على تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى أداء المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظة.