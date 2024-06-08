السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز

حازم المنوفى: السوق المحلية يتوفر بها مخزون آمن من مختلف السلع الغذائية

حازم المنوفي
حازم المنوفي

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن السوق يتوافر بها مخزون آمن من مختلف السلع الغذائية والأساسية في السوق المحلية، وبخاصة الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية، وبأسعار مقبولة، وبدائل متعددة من السلعة الواحدة، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية.

ورصد المنوفي أسعار السلع في الأسواق، حيث أكد أن سعر الـ750 جراما من الزيت يتراوح بين 36 إلى 45 جنيها، وسعر الزيت اللتر من 60 إلى 65 جنيها، وبلغ سعر كيلو الدقيق من 18 إلى 20 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 120 إلى 140، والجبن التركي بين 220 إلى 240.

وأضاف المنوفي، أن سعر كيلو اللنشن العادي يتراوح بين 100 إلى 120 جنيهًا، والحلواني يتراوح سعره بين 200 إلى 240 جنيها، أما البسطرمة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 390 إلى 400 جنيه، وطبق البيض بين 155 إلى 160 جنيهًا.

وأكد المنوفي، أن كيلو الأرز يتراوح سعره بين 27 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر الـ750 جرامًا مكرونة بين 12 إلى 15 جنيهًا، وبلغ سعر التونة القطع بين 45 إلى 65 جنيهًا، والمفتتة بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية أعضاء الغرفة التجارية شعبة المواد الغذائية الغذائية

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