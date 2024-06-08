السبت 08 يونيو 2024
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برلمانى يطالب بعدم تخفيف الأحمال فى قنا والأقصر وأسوان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

طالب النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعدم تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظات الصعيد، خاصة قنا والأقصر وأسوان، خاصة أنها تشهد أعلى معدل درجات حرارة، حيث إن درجة الحرارة وصلت إلى ٤٩ درجة مئوية وهو ارتفاع غير مسبوق.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له، اليوم السبت: نلتمس من وزارة الكهرباء والجهات المعنية أن تنظر للأهالي، وأن تقوم الوزارة باستثناء محافظات قنا والأقصر وأسوان من تخفيف الأحمال، خاصة في تلك الفترة التي تشهد ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، موضحا أن الأهالي يشتكون من ارتفاع درجات الحرارة التي لا يتحمله أي إنسان.

 

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وأفاد الجبلاوي بأن عدم قطع التيار الكهربائي بمحافظات الصعيد من أجل تشغيل المراوح والتكييفات ليس من أجل الترفيه والرفاهية، ولكن هناك أشخاصا ومرضى لا يتحملون هذا الجو الحار، موضحا أن هناك أشخاصا تكاد تموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الجبلاوي أن ما نتمناه أن يتفهم المسئولون الوضع الحالي في محافظة قنا التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، قائلا: الناس مش مستحملة الحر ولا صهد الحرارة، وعلى المسئولين أن يشعروا بالمواطن القناوي ويقتدوا بالرئيس السيسي في شعوره وإحساسه بالمواطن المصري.

النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة مجلس النواب الكهرباء محافظات الصعيد أحمال الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء

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