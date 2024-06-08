السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تفاعل الجمهور مع واقعة فع عمرو دياب أحد المعجبين؟

عمرو دياب
عمرو دياب

أثارت واقعة تعدي المطرب عمرو دياب على أحد معجبيه بالصفع على الوجه حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأثار مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهجوم الكبير على عمرو دياب والغضب غير المسبوق بعد تداول الفيديو الذي يصفع فيه أحد المعجبين على وجهه أثناء التقاط الصور.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام أدوات تحليل البيانات.

واقعة صفع عمرو دياب أحد المعجبين

ومنذ الثامنة صباح اليوم وارتفعت معدلات البحث بشكل غير مسبوق عن واقعة عمرو دياب وصفع أحد المعجبين به، ووصلت إلى 100 عملية بحث عن الواقعة المذكورة في الدقيقة الواحدة، وذلك بحسب ما كشفت أداة جوجل تريند.

وصلت معدلات البحث إلى ذروتها في الساعة الثالثة عصرًا وشهدت محركات البحث تفاعلًا كبيرًا عن صفع عمرو دياب أحد المعجبين وهو يحيي أحد الأفراح.

محافظة بورسعيد الأكثر بحثًا عن واقعة عمرو دياب 

وتصدرت محافظة بورسعيد محركات البحث حيث وصلت عمليات البحث إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة خلال الساعات الماضية منذ حدوث الواقعة، وفي المرتبة الثانية والثالثة جاءت محافظتي الإسكندرية والاسماعيلية بمعدل 90 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

في المركز الرابع جاءت محافظة الجيزة بمعدل 88 عملية بحث في الدقيقة الواحدة منذ وقت تداول فيديو صفع عمرو دياب أحد المعجبين.

وفي المركز الأخير جاءت محافظة القاهرة بمعدل بحث نحو 84 عملية بحث في الدقيقة الواحدة وفق أداة جوجل تريند.

غضب وسائل التواصل الاجتماعي

فيما جاءت جميع التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا موقع "فيسبوك" سلبية من ناحية عمرو دياب، وأجمعوا على أن هذا السلوك يعد خارجًا وانتهاكًا واضحًا لاحترام الإنسانية وتقليلًا من شأن الجمهور والمعجبين.

فيما علق آخرون أن في حال كان سلوك المعجبين فضوليًا وتعدي على خصوصية الفنان فإنه أيضًا رد الفعل كان قاسيًا وغير موفق من عمرو دياب، وستدون هذه الواقعة "نقطة سوداء" في تاريخ الفنان. 

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