عمرو دياب ليس الأول.. صاحب الصفعة يتجوّل بين الأفراح لالتقاط الصور مع الفنانين (صور)

حالة من الجدل أثارها شاب يدعى سعد أسامة، من أهالي الأقصر، بسبب صفع الفنان عمرو دياب له، أثناء رغبته في التقاط صورة تذكارية معه، وبالبحث وجد أن الشاب يحضر الأفراح التي يتواجد فيه كِبار نجوم الفن لالتقاط الصور معهم.

في صور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر الشاب سعد أسامة في أحد الأفراح أيضًا وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع الفنان محمد رمضان، بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الفنان عمرو دياب.

وكشف مصدر لـ"الدستور" أن الشاب لا تربطه أي علاقة بأصحاب الأفراح التي يتواجد بها، وأنه أراد أن يلتقط الصور فقط لإسعاد أقاربه وعائلته الذين يقطنون بالأقصر فقط لا غير.