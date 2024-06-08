الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو دياب ليس الأول.. صاحب الصفعة يتجوّل بين الأفراح لالتقاط الصور مع الفنانين (صور)

سعد أسامة
سعد أسامة

حالة من الجدل أثارها شاب يدعى سعد أسامة، من أهالي الأقصر، بسبب صفع الفنان عمرو دياب له، أثناء رغبته في التقاط صورة تذكارية معه، وبالبحث وجد أن الشاب يحضر الأفراح التي يتواجد فيه كِبار نجوم الفن لالتقاط الصور معهم.

في صور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر الشاب سعد أسامة في أحد الأفراح أيضًا وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع الفنان محمد رمضان، بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الفنان عمرو دياب.

وكشف مصدر لـ"الدستور" أن الشاب لا تربطه أي علاقة بأصحاب الأفراح التي يتواجد بها، وأنه أراد أن يلتقط الصور فقط لإسعاد أقاربه وعائلته الذين يقطنون بالأقصر فقط لا غير.

كيف ساعدت شيرين رضا زوجها السابق عمرو دياب في أزمته الأخيرة؟

نكشف هوية الشخص صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب (صور)

"قلمين".. سقطات عمرو دياب مع الجمهور

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

سعد أسامة اهالي الأقصر صفع الفنان عمرو دياب الفنان عمرو دياب عمرو دياب

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

عبير صبرى تهنئ ريم سامى بحفل زفافها: "أحلى ليلة وأجمل عروسة"

بإطلالة كلاسيك.. سوسن بدر تهنئ ريم سامى بحفل زفافها

زواج ملياردير عند الأهرامات.. والعروسة: الدكتور زاهي حواس هو إللي جوزنا

إبهار وفخامة.. زفاف ملياردير هندي على عارضة أزياء شهيرة في سفح الأهرامات

زغاريد ودموع.. اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

من هى فريدة إسماعيل زوجة ابن الفنان محمد فؤاد؟

ولى العهد الأردنى وزوجته ينتظران مولودهما الأول فى صيف العام الحالى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة