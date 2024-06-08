السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع درجة الاستعداد بالمواقع الخدمية فى أسوان لمواجهة موجات ارتفاع الحرارة

أسوان
أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ توجيهاته بشأن رفع درجة الاستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات لمواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة العالية التى تشهدها المحافظة منذ أيام لتسجل أعلى درجات الحرارة فى العالم، بهدف التعامل والتدخل الفوري مع أى حالات طارئة ضمن دواعى إنقاذ الحياة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء أسوان من خطة تخفيف الأحمال

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جار التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال، وخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة وغير المسبوقة، وهو الذى يتكامل بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع والمنشآت العامة والمبانى الحكومية والمولات التجارية، دون التأثير على المواطنين فى المنازل والمواقع الخدمية الحيوية. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم التوجيه خلال الاجتماع التنسيقى الذى ترأسه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات فصل الصيف من خلال مراعاة انتظام المرافق العامة من تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، خاصة الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة، وتحسين ضغوط مياه الشرب بمختلف المناطق والقضاء على ضعفها وانقطاعها وانتظامها بشكل مستمر لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. 

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه بالتوازى تم تكليف فرق مكافحة الملاريا التابعة لمديرية الصحة بزيادة معدلات الرش للمبيدات لمكافحة الناموس والحشرات الطارئة والزاحفة أيضًا.

محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد المراكز الطبية المستشفيات درجة حرارة الطقس العالية

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