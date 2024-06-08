"القاهرة الإخبارية" توثق المذبحة الإسرائيلية فى مخيم النصيرات

وثقت قناة "القاهرة الإخبارية" مذبحة مخيم النصيرات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي صاحبت عملية تحرير أربعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية.

حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 150 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وعدد من المناطق وسط قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و150 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن.

كما طالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية.

فيما قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجبار الفلسطينيين على إخلاء مساكنهم وهدم بيوتهم.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك غارات مُكثَّفة على مخيم النصيرات بدير البلح، وعدد من المناطق بقطاع غزة، كما أن هناك عملية تحرير لمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إلى أن مدينة القدس تعرضت لسياسة الانتقام الجماعي، فالقدس لم تكن بمعزل عما يحدث في قطاع غزة، فهي الأكثر استهدافًا بسبب موقعها الجغرافي، وحرب السيادة التي تفرض عليها، والاحتكاك المباشر مع المستوطنين.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة أنه تم هدم ما يزيد على 200 منزل من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عملية تحرير المحتجزين الأربعة تعد إنجازًا عسكريًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات، مشيرة إلى أنه لربما هذه صورة نصر متأخرة يبحث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديمه إلى الشارع الإسرائيلي تزامنًا مع اليوم السبت الذي كان فيه العديد من الدعوات لتظاهرة ضخمة في تل أبيب تضغط على الحكومة لإقالتها وتبكير موعد الانتخابات العامة في إسرائيل.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية، كما ذكر بيان جيش الاحتلال، هى عملية مشتركة بين قوتين من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وهي الكوماندوز المتخصصة في متابعة وتحرير الرهائن- كما يقولون- ومن الشاباك والمخابرات الإسرائيلية التي كانت قد حصلت على معلومات توضح أماكن تواجد المحتجزين في وسط القطاع، في النصيرات تحديدًا، كما يقول هذا البيان.

وأوضحت أن بيان جيش الاحتلال يقول إنه تم تحرير أربعة محتجزين، وهم بصحة جيدة، وتم نقلهم بواسطة طائرة مروحية حطت على الساحل، حيث تم نقلهم من وسط القطاع إلى تل أبيب، وتحديدًا إلى المستشفى للتأكد من صحتهم.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع، يوآف جالانت، كان قد قال، في تغريدة على موقع "إكس"، إنه كان يشاهد هذه العملية من غرفة العمليات، وإنه أوعز للمضي قدمًا في هذه العملية، وإن الجهود ستكون متواصلة ليتم تحرير ما تبقى في الحجز، حيث يوجد 120 محتجزًا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها جيش الاحتلال في تحرير محتجزين أحياء وليسوا قتلى، كما جرى في الأسابيع الماضية، حيث تم تحرير سبعة من المحتجزين القتلى في مخيم الشاطئ وفي جباليا وفي العديد من النقاط هناك.

فيما أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، بأن الوحدات الأمريكية ساعدت في تحرير المحتجزين الأربعة في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه نفذ عملية معقدة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمحتجزين طبيعية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن هيئة البث الإسرائيلية، أشارت إلى أن عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، قرر التراجع عن الاستقالة، على ضوء التطورات الأخيرة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن أنه نفذ عملية معقدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمحتجزين طبيعية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أكدت في وقت سابق، أن بيني جانتس يعتزم إعلان انسحاب حزبه من الحكومة في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية طلبت من جانتس إعادة النظر في انسحابه المتوقع من حكومة الطوارئ.

كما عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات لمروحية إسرائيلية حررت 4 محتجزين من قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه بيني جانتس، عن تراجعه عن تقديم الاستقالة، وإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا اليوم.

وكان جيش الاحتلال أعلن عن أنه تم إنقاذ 4 محتجزين بعد عملية معقدة في موقعين مختلفين في النصيرات.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن جانتس قرر التراجع عن الاستقالة على ضوء التطورات الأخيرة.