حصاد نشاط وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في أسبوع

شهدت وزارة الهجرة على مدار أسبوع كامل، نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزيرة الهجرة كما يلي:

1- ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات.

وأشارت الوزيرة إلى سعيها للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مؤكدة حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وهو ما يقع ضمن مهام اللجنة العليا للهجرة، مشيرة إلى جهود ومحققات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب.

2- استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ ورعاية المصريين في الخارج. أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء وزيرة التضامن، موضحة أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشائه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر أيضا ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.

3- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأفارقة ومجموعة HOC الاقتصادية، لبحث التعاون المشترك لتوفير احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لآراء ومقترحات المغتربين بشأن موضوعات النسخة الخامسة القادمة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي سيقام على مدار يومين 4 و5 أغسطس القادم. وأشارت الوزيرة إلى حرصها على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ كما حثت سيادتها الراغبين في المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو القادم.

4- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيا عبر الـ "فيديو كونفرانس" مع عدد من المستثمرين المصريين في الصين، وذلك للاستماع إليهم ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجهونه من تحديات. وأكدت الوزيرة أن كل ما تم اقتراحه سيلقى عناية كبيرة وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج، ومن بينها تبني استراتيجية وطنية موحدة للتسويق للدولة المصرية، وتكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات، مؤكدة أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية، وأن وزارة الهجرة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، وأن هناك حرصا كاملا من قبل الوزارة، بربط المصريين بالخارج بوطنهم وحثهم على المشاركة في دعم وبناء الوطن.

وزيرة الهجرة تستقبل السفير الإيطالي لدى مصر لبحث التعاون في ملفات مشتركة

5- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون لصالح البلدين. وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين مصر وإيطاليا في تعزيز الهجرة الآمنة وجهود التدريب من أجل التوظيف، بجانب هدف مواجهة تحديات الهجرة من خلال التعاون البناء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، والذي يجرى العمل على تدشينه في القاهرة، مؤكدة حرصها على ارتياد السبل كافة التي تساعد الشباب المصري على الالتحاق بالتدريب المهني المتميز، ثم العثور فيما بعد على فرص العمل الآمنة في مختلف الأسواق الجاذبة للعمالة، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاظم الاحتياج إلى الأيدي العاملة المدربة.

6- احتفاء بتوقيع شركة Health Espresso اتفاقية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنشاء مركز افتراضي للعلاج عن بُعد بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ ريك منسى، المستثمر المصري المقيم بكندا ورئيس مجلس إدارة شركتي Health Espresso و‏iCARE Home Health المتخصصتين في مجال التكنولوجيا الطبية، وبرفقته النائب وسيم فخري، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. وأعربت الوزيرة عن فخرها بنجاحات المصريين بالخارج وحرصهم على تدعيم الصورة الإيجابية لمصر، مؤكدة أن ارتياد مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من شأنه أن يعزز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في القطاع الطبي، مؤكدة أن مصر بدأت خطوات سباقة في التحول الرقمي، وأننا قادرون على الانتقال بمصر إلى مكانة لائقة في الخدمات الصحية.

7- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع السيد/ كريم علي، رجل الأعمال المصري بدولة فنلندا والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، وشركة GMM Honkajoki Finland لإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة مقترحات مشروعاته الاستثمارية في مصر. وأعربت الوزيرة عن ترحيبها ودعمها للمقترحات التي تم عرضها، موضحة أن خطط واستراتيجية الوزارة تقف وتساند كل ما يدعم ويحقق مستهدفات ورؤية الدولة المصرية بشتى المجالات، وأن كل مقترحات جموع المصريين بالخارج تلقى اهتماما كبيرا ويتم التعامل معها بجدية، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي يتم عرضها.

8- أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، للمشاركة في احتفالية "أم الدنيا" التي أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وقالت الوزيرة: "إننا حريصون في كل فعالياتنا على تعزيز قيم المواطنة والإخاء والمحبة بين الجميع"، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع، الذي يقف حائلا منيعا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن.

9- أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، للمشاركة في احتفالية رحلة العائلة المقدسة إلى مصر التي أقامها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بحضور د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والروائية د. منى زكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني. وقالت الوزيرة إن العائلة المقدسة لها مكانة سامية في نفوس المصريين جميعا، مسلمين كانوا أم مسيحيين، ولذلك جاء الاختيار الإلهي لمصر أرض السلام والمحبة، لتستقبل السيد المسيح، وتبقى دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة.

10- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين في فرنسا، لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتعامل بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في الفترات الماضية، لتذليل كل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع والذي ستشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري.

11- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور شريف حنفي محمود، وهو صيدلي مصري كندي أستاذ في الصيدلة الإكلينيكية ويشغل أيضًا منصب نائب عميد كلية الصيدلة بجامعة ألبرتا الكندية، بحصوله على جائزة "صيدلي كندا" لعام ٢٠٢٤، وهي الجائزة الرفيعة التي يمنحها اتحاد صيادلة كندا بشكل سنوي لرمز من رموز العمل الصيدلي الذين لهم إسهامات بارزة في مجال البحث الإكلينيكي والعمل الصيدلي والأكاديمي بكندا، فضلا عن تكريمه نظرًا لإسهاماته في وأبحاثه المتقدمة في مجال الرعاية المركزة لمرضى نزيف المخ والأعصاب.

12- جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.

13- نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يوما مفتوحا للشباب الراغبين في التعرف على كل ما يقدمه المركز وكل ما يخص عمليات الهجرة، حيث تضمن عددا من الجلسات الاستشارية حضرها 20 شابا من أصحاب المهن، و20 شابا من الحاصلين على المؤهلات العليا، و7 مهندسين و10 مدربين حرفيين. وقالت الوزيرة إن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة.

14- احتفت الصفحة الرسمية للمباردة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة، بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والإشارة إلى أنها رحلة طويلة طافت خلالها العائلة المقدسة 8 محافظات بمصر مرت فيها بـ 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، وإن الرحلة قد بدأت من رفح شمال شرق مصر وبعدين الفرما شرق بورسعيد، وتل بسطا بالشرقية، ومنها للمحمة (مسطرد حاليا).