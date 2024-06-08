السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز

كيف تتصرف لو ابنك أو بنتك في علاقة حب؟.. استشاري صحة نفسية يجيب

جريدة الدستور

قال الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية، إن الأبناء في سن المراهقة، يشعرون أن كيانهم اكتمل، لكن عاطفته تكمل قبل أن يكمل عقله وحكمته، وهذه العاطفة المسئولة عن إبراز الطيب والشرير والخير والشر، والحب والكره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي" أن المراهق يكون مندفع أكثر، ويرى في نفسه القدرة على فعل أي شئ، وأي تعليق عليه أو محاولة تقويم ليه، تجعله يتمرد لأنه يظن أنه مسيطر وقادر أكثر، واستخدام الشدة معه تدفعه أن يفعل ما يريد  دون علم الوالدين.

وأوضح أن أسلوب تربية محدد قد ينفع مع ابن ولا ينفع مع آخر، كل ابن له أسلوب، وكذلك البنت، بنت تستجيب للتخويف، وأخرى بالمصاحبة، مردفا: "لازم تأسس علاقتك مع الابن أو الابنة أن تكون قائمة على المصارحة، لأنه  هيكون له أصحاب، ويسمع آراءهم، الأفضل فتح مساحة بينكم للحكي".

وعن رد فعل الأم لو الابن أو الابنة قالوا لها إنهم في علاقة حب، قال منتصر: "الحب ليس حرام، ولم يحرمه الله لنحرمه على أولادنا، لكن ما يهم أسلوب ترجمة الحب لفعل، ولابد ننتبه أن الابن أو الابنة يرى نفسه الأقوى، لابد نتفق معهم أن الحديث والمصارحة الأفضل، وفي حال الاعتراض عليهم، يجب ألا يكون الأسلوب حاد، حتى لا يقرروا تجنب المصارحة في المواقف التالية. 

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المراهقة علاقة حب الدكتور عمرو منتصر استشاري الصحة النفسية الستات مايعرفوش يكدبوا

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