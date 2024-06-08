الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع بدء ماراثون الثانوية العامة.. نصائح لتنظيم الوقت خلال فترة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يعد تنظيم الوقت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح والتفوق، حيث يعاني العديد من الطلاب من صعوبة في تنظيم وقتهم، مما قد يؤدي إلى التوتر والإرهاق، ولذلك تقدم "الدستور" مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على تنظيم وقتهم بفعالية خلال فترة الامتحانات.

نصائح لتنظيم الوقت أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة

وضع جدول زمني مفصل: إنشاء جدول يومي وأسبوعي يتضمن جميع المواد الدراسية، مع تخصيص وقت كافٍ لكل مادة بناءً على صعوبتها وأهميتها، بالإضافة إلى تقسيم  المواد إلى أجزاء صغيرة وحدد أهدافًا يومية قابلة للتحقيق، مما يساعدك على تجنب الشعور بالإرهاق.

تحديد الأولويات: من خلال البدء بالمادة الأكثر صعوبة أو التي تحتاج إلى مراجعة أكبر، حيث تكون طاقتك وتركيزك في أفضل حالاتهما في بداية اليوم، وكتابة قائمة بالمهام اليومية وقم بترتيبها حسب الأهمية والأولوية، مع التأكد من إنجاز المهام الأكثر أهمية أولًا.

تجنب التشتت: اختر مكانًا هادئًا للدراسة بعيدًا عن المشتتات مثل الهاتف المحمول والتلفاز، ويمكن استخدام تطبيقات منع التشتيت على الهاتف للمساعدة في التركيز، والتأكد من أن مساحة الدراسة مرتبة ومجهزة بكل ما تحتاجه لتجنب التشتت والبحث عن الأدوات أثناء الدراسة.

10 نصائح وتحذيرات من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات (انفوجراف)

استخدام أساليب المذاكرة الفعالة: استخدم أساليب متنوعة للمذاكرة مثل الخرائط الذهنية، البطاقات التعليمية، والتلخيصات، بالإضافة إلى مراجعة المواد بانتظام بدلًا من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، هذا يساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة طويلة المدى.

العناية بالصحة: الحرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم ليلًا. النوم الجيد يعزز الذاكرة والتركيز، وتناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه، والخضروات، والبروتينات، والكربوهيدرات، وتجنب الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تساعد على تخفيف التوتر وزيادة الطاقة والتركيز.

التحضير ليوم الامتحان: قم بمراجعة سريعة للمفاهيم الأساسية قبل يوم الامتحان، وتجنب المذاكرة المكثفة في اللحظة الأخيرة، حضر كل ما تحتاجه للامتحان في الليلة السابقة لتجنب التوتر في الصباح.

الوقت تنظيم الوقت امتحانات الثانوية فترة امتحانات الثانوية فترة امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

حجازى: امتحانات الثانوية العامة إحدى قضايا الأمن القومى ونعمل على ضبط سيرها لضمان العدالة وتكافؤ الفرص

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة