السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب جريمة مكتملة الأركان بمخيم النصيرات فى غزة

جريدة الدستور

قال يوسف أبوكويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هذا اليوم هو دموي بامتياز وجريمة مكتملة الأركان اقترفها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات، تحديدًا بعد العديد من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بمختلف أنواعها وكذلك بمشاركة للآليات الإسرائيلية التي أطلقت قذائفها المدفعية والزوارق الحربية التي قصفت أيضًا المناطق في المحافظة الوسطى.

وأضاف أبوكويك، اليوم السبت، خلال مداخلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مخيم النصيرات والبريج ومنطقة المغازي ودير البلح حتى اللحظة وفق المصادر الطبية فقد جاوز عدد الشهداء 60 شهيدًا، وهي ليست حصيلة نهائية في ظل استمرار البحث عن الضحايا تحت ركام بعض المنازل التي سوتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالأرض، إضافة إلى أن هناك عشرات من الشهداء كانوا في منطقة سوق النصيرات وهي المنطقة المكتظة التي تعرضت إلى القصف المباشر خلال عملية عسكرية إسرائيلية قال الجيش إنه تمكن من خلالها من تحرير أربعة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية من مخيم النصيرات.

المشهد في النصيرات قاسٍ

وأوضح أن المشهد ما زال قاسيًا وداميًا وما زالت أيضًا قوافل الشهداء تتوافد إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى وهو المستشفى الذي لم يعد بإمكانه استقبال أي من الجرحى أو الشهداء، لذلك تحرك عدد من سيارات الإسعاف من مستشفى ناصر، حيث نتواجد في مدينة خان يونس باتجاه المحافظة الوسطى وقد جرى نقل عدد من الجرحى من مستشفى شهداء الأقصى إلى هنا في مستشفى ناصر لتلقي العلاج نظرًا لأن الكوادر الطبية هناك لم تعد قادرة على التعاطي مع العدد الكبير من الجرحى والمصابين جراء هذه الغارة.

 

الاحتلال استهدف كل مناطق مخيم النصيرات

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تقريبًا كل المناطق في مخيم النصيرات بمختلف الاتجاهات سواء مع تقدم الآليات الإسرائيلية من المنطقة الشمالية الشرقية أو الشمالية الغربية، إضافة إلى القصف العنيف الذي نُفذ على مختلف الطرق في النصيرات واستهداف المواطنين من خلال طائرات كواد كابتر وهم الذين حاولوا الفرار من كثافة النيران نحو مركز الإيواء في مخيم النصيرات.

وتابع: "كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل لعائلة أبوحسنين في المنطقة الشرقية من مخيم البريج ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين وقد جرى نقلهم في سيارة إسعاف قبل قليل".

القاهرة الإخبارية جريمة مكتملة الأركان مخيم النصيرات الغارات المحافظة الوسطى عملية عسكرية إسرائيلية النصيرات المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: عملية تحرير المحتجزين تأجلت 3 مرات لأسباب تتعلق بالأوضاع العسكرية

الاحتلال ارتكب المجازر والمذابح في النصيرات بالقصف المتواصل.. مراسل القاهرة الإخبارية يشكف التفاصيل

نتنياهو: إسرائيل لن ترضخ وسوف تعمل من أجل إعادة المحتجزين

نتنياهو وجالانت صادقا على عملية تحرير المحتجزين فى غزة دون إعلام جانتس

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف كواليس استعادة الاحتلال 4 محتجزين من غزة

أكسيوس: وحدات أمريكية ساعدت فى تحرير المحتجزين الأربعة بقطاع غزة

بيني جانتس يتراجع عن الاستقالة على ضوء التطورات الأخيرة

الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا جراء هجمات الاحتلال على مخيم النصيرات

الأكثر قراءة

وفقًا لـ"قانون العقوبات".. هل يُحبس عمرو دياب بعد واقعة الصفع؟

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل