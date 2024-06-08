الدول الثماني الإسلامية تدعو لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار بغزة

دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية، مساء اليوم السبت، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في إعلان مشترك عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية المجموعة الذي تستضيفه مدينة إسطنبول لبحث العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر 2023.

ودعا الإعلان جميع الدول إلى ضمان التزام إسرائيل الصارم بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وأكدت الدول الثماني الإسلامية الدعم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، ولعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وجميع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية كلا من مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: الاحتلال يرتكب مجازر فى مخيم النصيرات

وسبق، وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا همجيًا وحشيًا على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان، اليوم، أن هناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة، ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية، بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

وتابع البيان: "الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان في جميع أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، وجيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة".